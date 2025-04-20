Победительница проекта рассказала о проблемах в жизни и объяснила, почему не может отпраздновать, как планировала.

Украинская волонтер Инна Белень, которая стала победительницей 13 сезона шоу "Холостяк" с Александром "Тереном", напугала сеть своим внешним видом. Бизнесвумен показалась со слезами на глазах в Пасху и рассказала, что у нее произошло.

В своем Telegram-канале девушка опубликовала видеообращение к поклонникам. На коротком ролике она показалась со слезами на глазах и призналась, что Пасха у нее проходит совсем не так, как она планировала. Еще вчера волонтер была в Одессе и возвращалась в Киев. Она выглядела счастливой, но сегодня у нее случилась настоящая истерика.

Дело в том, что звезду "Холостяка" попросили выселиться из квартиры, чем она занималась последние дни. Однако окончательный переезд Белень запланировала на 20 апреля, когда все отмечают Пасху. В отличие от большинства украинцев, девушка не сидела за праздничным столом и не смогла увидеться с родными, а занималась упаковкой и перевозкой своих вещей, что не могло ее не расстроить.

"Я не могу перестать плакать, потому что я обожаю традиции, обожаю быть рядом с семьей. Очень тупо сложилось, что я запланировала чертов переезд именно сегодня. Я не попала в Харьков к бабушке", - сказала девушка.

Она призналась, что не может остановиться плакать, поскольку в этом году этот праздник стал для нее одним из худших. Также Инна сказала и о том, что в Украине сейчас война, а ее родной район в Харькове, где она ходила в церковь, уничтожили россияне. Кроме того, сейчас брат волонтера служит в рядах ВСУ, и на Пасху он не смог приехать домой.

"У нас такая традиция на Северной Салтовке: всем ночью идти святить пасхи. Я понимаю, что того района уже нет, его уничтожили. Все люди, с которыми тогда ходили святить пасхи, они или уже не с нами, или где-то за границей. Я просто представляю, сколько семей сейчас не могут быть вместе. Мой брат, он не может быть рядом, поэтому меня сегодня по максимуму накрывает. Я просто хочу, чтобы у всех украинцев была возможность быть вместе", - подытожила Инна.

К слову, в прошлом году бизнесвумен стала победительницей проекта "Холостяк". После реалити ей удалось построить отношения с "Тереном", но в феврале 2025 года они объявили о расставании. Тогда экс-влюбленные называли причиной разрыва то, что они не смогли создать семью вне камер.

Напомним, ранее Инна Белень отреагировала на слова подруги "Терена", что их роман - фейк. Девушка заявила, что не хочет реагировать на "вымышленные истории", тем самым намекнув, что Елена Мандзюк якобы солгала. Как известно, блогерша в последнем интервью заявила, что на самом деле отношений между Инной и ветераном войны не было. Она утверждала, что волонтер намеренно испортила образ общественного деятеля, а также звезда сети не верит в искренность победительницы "Холостяка".

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