Сейчас Данилко и Киркоров не общаются.

Российский артист Филипп Киркоров до сих пор молчит о войне в Украине. Лишь недавно он прервал молчание и поддержал телеведущую Оксану Марченко, которая обращалась к мировым лидерам с просьбой помочь освободить ее супруга, нардепа Виктора Медведчука, которого 12 апреля задержала СБУ.

На такое поведение Киркорова отреагировал украинский артист Андрей Данилко. Он отметил, что Киркоров ни разу ему не позвонил с начала войны. По словам Данилко, у артиста сейчас растерянное состояние.

"Киркоров находится в ситуации растерянности, зная его. Лучше пусть молчит, чем как Басков… Сильных очень мало. Конечно, все боятся, это чистый страх", - сказал Данилко в программе "Говорить Україна".

Также он добавил, что многие российские звезды молчат о войне в Украине, так как бояться перейти дорогу Путину. По словам Данилко, они уже давно почувствовали вкус больших денег, и не хотят это терять.

"Артисты очень зависимы от концертов, корпоративов. У меня есть какая-то финансовая подушка, и я могу сказать Russia goodbye, а они так не могут. Потому что так, как они привыкли жить, это большие деньги", – добавил Данилко.

Напомним, ранее Данилко резко ответил Крапивиной, защищающей Лободу.

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