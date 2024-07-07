У звезды обнаружили заболевание.

Известная украинская танцовщица, звезда проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева пожаловалась на здоровье. Женщина заболела и рассказала о своем состоянии.

Знаменитость вышла на связь с поклонниками в своем Instagram. Она призналась, что заболела ветрянкой в 35 лет. Как известно, во взрослом возрасте эта болезнь тяжело переносится. По словам Гвоздевой, сейчас у нее сложный период, ведь из-за болезни ее самочувствие ухудшилось. Более того, танцовщица не может выходить из дома, чтобы не заразить других людей.

"В возрасте 35 лет эта болезнь переносится очень непросто, а порой хочется вылезти на потолок от боли, зуда и вынужденной изоляции", - поделилась Илона.

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Танцовщица считает, что причиной болезни стала психосоматика. Звезда постоянно куда-то спешила, пыталась успеть все и сразу и тело ей намекнуло, что ему нужен отдых.

"Одна моя знакомая сказала, что ветрянка во взрослом возрасте с точки зрения психосоматики - это следственное действие на подсознательном уровне между тем, что я "хочу делать" и тем, что "необходимо делать", постоянное давление со стороны сообщества людей и их ожидания, расхождение между потребностями моими и потребностями других людей! То есть тело идет в блок и заставляет остановиться, задуматься, вспомнить незакрытые гештальты, необработанные и не пережитые образы! Стоит все вспомнить, переосмыслить, отпустить и идти дальше жить свою жизнь. И я полностью с ней согласна, потому что за последние три месяца я действительно как в темно-серой зоне (болезнь детей, авария, болезнь моя, срывы по работе и постоянные палки в колеса с разных сторон), как будто кто-то сглазил", - добавила танцовщица.

Что известно о Гвоздевой

Илона стала известной после своего участия в шоу "Танцуют все!", где она впервые продемонстрировала свой талант. Она также участвовала в проекте "Танцы со звездами", где ее партнером был известный украинский шоумен Владимир Остапчук.

Кроме работы на телевидении, Илона работает хореографом, проводя мастер-классы и занимаясь постановкой танцевальных номеров. Она также ведет активно социальные сети, где делится своим профессиональным опытом и личными моментами с подписчиками.

Напомним, ранее Илона Гвоздева попала в аварию.

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