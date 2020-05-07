Илон Маск не сможет назвать ребенка странным именем XÆA-12 - юрист

Недавно Илон Маск стал отцом в шестой раз. Новорожденного ребенка решили назвать в честь искусственного интеллекта и истребителя.

Илон Маск, который 4 мая стал отцом уже в шестой раз, не сможет назвать своего новорожденного ребенка странным именем XÆA-12.

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Об этом в комментарии People рассказал юрист Дэвид Гласс, занимающийся семейным правом.

«В Калифорнии вы можете использовать только 26 символов английского языка в имени вашего ребенка», - сказал Дэвид Гласс. «Таким образом, у вас не может быть чисел, римских цифр, ударений, умлаутов или других символов и смайликов. Хотя апостроф для имени, например, О'Коннор, приемлем», - прокомментировал юрист.

Гласс сообщил, что у Маска и Grimes будет возможность обжаловать отказ в принятии свидетельства о рождении, но маловероятно, что их возражения примут.

Как сообщал УНИАН, 48-летний Илон Маск стал отцом в шестой раз. Певица Клэр Буше, более известная под сценическим псевдонимом Grimes, осчастливила миллиардера Илона Маска, родив ему ребенка.

Новорожденного мальчика решили назвать XÆA-12.

Как написала в своем Твиттере Grimes, X – это неизвестная переменная; Æ – эльфийское произношение Ai (любовь и/или искусственный интеллект); A-12 – предшественник SR-17 (их с Маском любимого истребителя).