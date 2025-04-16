По его словам, путинист пытался оправдать оккупацию Крыма, но его "быстро опустили на землю".

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о российском музыкальном критике и ведущем Сергее Соседове, который ранее обозвал Аллу Пугачеву "мутантом". Он припомнил ситуацию, которая произошла 11 лет назад. Тогда путиниста поставили на место из-за его слов о Крыме.

Как известно, много лет подряд россиянин и украинец были судьями на музыкальном шоу "Х-Фактор". Однако их отношения испортились после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и напала на Донбасс. Тогда Соседов еще был членом жюри в украинском шоу и даже пытался продвигать свои пророссийские нарративы. Правда, это продолжалось недолго, и его сразу поставили на место.

Как рассказал Кондратюк в интервью для сайта Blik, музыкальный критик несколько раз на проекте упоминал Крым и пытался оправдать действия оккупантов. Он утверждал, что Крым якобы и раньше принадлежал РФ и подыгрывал пропаганде.

Видео дня

После его заявлений у него случился разговор с администраторами шоу на "курилке". Тогда женщины "опустили на землю" путиниста и объяснили, что на самом деле происходит в Украине. После этого разъяренный фанат Путина выбежал на улицу с красным лицом.

"После 2014 года и оккупации Крыма мы тяжело коммуницировали. Знаете, до того, как руководство канала запретило Соседову говорить о Крыме в эфире (он сделал попытку), его резко опустили на землю девушки-администраторы проекта. Они в курилке его просто уничтожили за попытку оправдать оккупацию Крыма Россией, он выбежал красный на улицу! Сейчас я с ним никаких отношений не поддерживаю. Он точно идейный империалист", - сказал продюсер.

С 2017 года Соседов является фигурантом базы "Миротворец". Попал он в список предателей и путинистов за оправдание российской агрессии в Крыму.

После начала полномасштабного вторжения Соседов решил "выслужиться" перед Кремлем и начал петь оды Путину. Он регулярно выдает бред в стиле российской пропаганды, называя украинцев "нацистами".

"В Украине жить невозможно. Там идет такая неонацистская пропаганда, адская совсем. Геббельс отдыхает", - говорил критик.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк назвал имя артиста, которого считает самым талантливым участником "Караоке на майдане". Этот певец участвовал во многих вокальных шоу страны. Продюсер добавил, что исполнитель не только поет, но и обучает музыке детей.

Вас также могут заинтересовать новости: