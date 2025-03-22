Шоумен выдал очередную порцию бреда о певице.

Российский скандальный музыкальный критик и ведущий, поддерживающий путинский режим, Сергей Соседов набросился на известную российскую певицу Аллу Пугачеву. Он раскритиковал ее за выезд за границу и назвал артистку "мутантом".

Порцию бреда в стиле кремлевской пропаганды шоумен выдал в интервью для проекта "Алена, блин!". Одиозный россиянин отреагировал на видео с участием Пугачевой, которое недавно распространили в сети. На нем артистка набросилась на журналистку после вопросов о России. Ролик сняли на Кипре, где сейчас живет певица.

Тогда звезда назвала себя патриоткой. Соседов возмутился таким ее высказыванием и сказал, что она не может называть себя так, поскольку выехала из РФ и выдал, что у нее "маразм".

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"Это Пугачиха так сказала, что она патриотка? Она, наверное, в маразме уже совсем. Патриотка, которая уехала жить то в Израиль, то на Кипр. Сомневаюсь, что она там скучает по родине. А что ей там делать, гулять по набережной, спать. Петь она уже не может", - выдал ведущий.

А также путинист прокомментировал фотографии, которые примадонна сейчас публикует в своих соцсетях. Он заявил, что она очень изменилась и стала непохожей на себя. Более того, прихвостень Кремля даже обозвал ее "мутантом".

"Зачем это все показывать? Это все ужасно. Мне даже кажется, что это не она, какие-то большие глаза, как мутант. Но, мне кажется, что там еще много в фотошопе, как я вижу. Ее время прошло", - добавил фанат Путина.

Отметим, что Пугачева публично осудила нападение оккупантов на Украину в 2022 году. Вместе с мужем Максим Галкиным и детьми они выехали из РФ в Израиль. В стране-агрессоре юмориста признали "иноагентом".

Напомним, ранее Алла Пугачева показалась с украинскими музыкантами. В сеть попало видео, на котором артистка сидит рядом с одесским шансонье Феликсом Шиндером. На кадрах россиянка подпевает украинскому артисту.

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