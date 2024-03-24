Она говорит, что бывает разное.

Украинская певица MamaRika откровенно рассказала, были ли кризисы в их отношениях с мужем Сергеем Середой.

Она отметила, что с любимым знакомы много лет, поэтому за это время было немало споров.

"У нас недавно была четвертая годовщина свадьбы. Пять лет он меня "морозил" и четыре года мы женаты - девять лет получается мы вместе. Это такой большой срок. И мы через многое прошли: и кризисы были, и сейчас подкашивает. Это большой путь и большая работа. Идеальная пара - это так пресно, душно... Мы живые люди: ссоримся, бывают конфликты, диалоги в сторис и мы это не скрываем. Потом все пишут, что мы крейзи", - рассказала MamaRika в программе "Weekend Show".

Однако влюбленные стараются постоянно находить выход и поддерживают друг друга.

"Рецепт один - уважать человека, слышать его. Слушать друг друга. Слух выключается преимущественно по очереди. Бывает, меня накрывает, а муж включает понимание и наоборот. Вот недавно был период, когда его расплющило. Впервые за последние два года я увидела, что у него такое состояние, и я включила психотерапевта, друга. Кнутом где-то надо дать, волшебного пенделя, чтобы немножко взбодрить. Вы должны страховать друг друга, быть другом", - добавила певица.

Напомним, ранее актриса Екатерина Тышкевич рассказала о кризисах в отношениях с мужем.

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