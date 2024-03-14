Она с мужем уже 9 лет в отношениях.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич откровенно призналась, были ли кризисы в их отношениях с мужем Валентином Томусяком.

Пара вместе уже 9 лет, 5 из которых в браке. Однако за все это долгое время они дважды переживали тяжелые времена для своего союза.

"Кризисы были конечно. Кризисы трех и семи лет - по-классике. И первый, и второй заканчивался очень длинными, откровенными, неприятными разговорами. Говорили обо всем, что не устраивает. Потом слезы, объятия и договоренности", - написала актриса в своем Instagram.

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Катернина добавила, что со временем и страсть в отношениях угасает, однако у них с Валентином сейчас все хорошо в этом плане.

"У нас было по-разному. Знаете, когда у жены 24/7 болит голова, то как бы не очень хочется к ней приставать...Не заводит этот момент отнюдь. Мы сейчас вместе девять лет и все прекрасно со страстью. Потому что интимная жизнь - это большая часть женского здоровья, и мой партнер это понимает и делает все, чтобы я в этом плане была счастлива и довольна", - написала Тышкевич.

А вот на что жалуется Екатерина, так это на отсутствие романтики со стороны мужа.

"Я бы хотела вам сказать, что Валик у меня романтик и мы постоянно делаем романтические вечера, но врать не буду. Вообще туго с этим. Пока я своим ртом не скажу, что что-то хочу - ничего ждать не стоит", - отметила актриса.

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич рассказала о своем диагнозе.

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