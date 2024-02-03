Женщине сделали сразу два хирургических вмешательства.

Украинская певица MamaRika, которая недавно сделала себе маммопластику, рассказала об еще одной операции у себя в Instagram. Женщина захотела убрать последствия родов на животе.

"Вы знаете, что я сделала кесарево сечение. Так получилось, что у меня появилось нависание живота. Его не все видели, но я видела. И в моменты, когда я наклонялась, мне было от этого дискомфортно", - сказала певица.

Поэтому, когда врачи сказали ей, что можно эту проблему с легкостью решить - она сразу согласилась.

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"Это была довольно простая операция по сравнению с грудью. Но это все же тоже хирургическое вмешательство и мы к этому отнеслись серьезно", - отметила женщина.

MamaRika теперь носит специальный длинный корсет, чтобы все раны постепенно зажили.

Она подчеркивает, что эти операции помогли ей избавиться от комплекса.

"Меня это напрягало, я комплексовала. Я убегала от мужа. Я полтора года откормила ребенка, я собой горжусь, горжусь своим телом, но я пожертвовала своим телом для того, чтобы мой сын был здоровым. И имею право сделать себе небольшую компенсацию. Считаю, что это одно из лучших решений в моей жизни. Я абсолютно сейчас счастлива. Я чувствую, что все идеально", - сказала исполнительница.

Сейчас певица решила на две недели пожить в отеле, пока импланты будут приживаться к органзиму. Ей нельзя поднимать руки и нагружать себя.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева сделала склеротерапию.

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