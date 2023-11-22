Поклонники всегда их поддерживают.

Жизнь - такая штука, что сегодня ты можешь ею наслаждаться, радоваться каждому моменту и ни о чем не подозревать, а завтра из-под твоих ног уйдет земля. Так и произошло в жизни некоторых украинских знаменитостей, которые узнали о своих тяжелых болезнях.

MELOVIN

Певец MELOVIN недавно признался, что у него диагнострировали сахарный диабет mody-типа. По словам артиста, он очень долго проходил обследование. Как оказалось, именно этот тип буквально съедает человека изнутри. Однако несмотря на все это MELOVIN продолжает выступать. Более того, он стал финалистом Нацотбора на Евровидение-2024. А в интервью УНИАН он рассказал, что вскоре презентует и новые хиты.

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Олег Винник

О болезни Олега Винника уже ходят легенды. Кто-то говорит, что он страдает от алкогольной зависимости, кто-то придумывает ему еще какие-то диагнозы. На самом деле неизвестно, чем болен Винник, однако сам он говорил, что это очень редкое заболевание. Поэтому он якобы и находится в Германии, где могут стабилизировать его состояние.

Богдан Шелудяк

У Буше диагностировали "синдром Гийена-Барре". По словам ведущего, в большинстве случаев этот синдром неизлечим. Он убивает иммунитет и нервную систему, постепенно парализуя человека. Долгое время Шелудяк находился в больнице под капельницами, пока ему не стало немного легче.

Алла Мазур

Телеведущая Алла Мазур просто восхищает. В период борьбы с онкологией она продолжала появляться в эфире и вести активную жизнь. Долгое время она скрывала голову под париком, потому что в результате химиотерапии потеряла волосы. Однако это не делало ее менее привлекательной. Когда ведущая решилась рассказать об этом миру, ею восторгались. Поклонники были с ней и в горе, и в радости.

Елена Кравец

Елена Кравец страдает от кожного заболевания - крапивницы. Она рассказывала, что эта болезнь неизлечима, ее можно только наблюдать и снимать обострение. В целом побороть ее навсегда не удастся, поэтому телеведущая учится с этим жить.

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