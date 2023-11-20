Украинский певец MELOVIN в интервью УНИАН рассказал, как решился во второй раз пойти на Нацотбор на Евровидение, какой главный месседж в его песне, как относится к российскому аналогу конкурса, а также о сахарном диабете, хейте из-за того, что не пошел на фронт, и как изменилась его жизнь.

Мел, недавно вы сообщили о серьезных проблемах со здоровьем. У вас диагностировали сахарный диабет. Поэтому первое, что хочу спросить - как вы?

Чувствую себя хорошо, потому что, во-первых, изменил образ своей жизни довольно кардинально. Уже 208 дней я не употребляю алкоголь, и в дальнейшем я продолжаю трезвую жизнь. Это замечательно, но иногда я себя не узнаю. Действительно, очень классно жить в трезвом состоянии, даже без бокала любимого вина. Это формирование новых привычек, в кое-чем я себя ограничиваю.

Также я начал заниматься с психотерапевтом. Еще меня спасает любимое дело. Теперь в центре внимания моя жизнь и больше ничего.

Несмотря на все неприятности, вам удалось стать финалистом Нацотбора, с чем я вас и поздравляю! Вы уже представляли Украину на конкурсе и заняли 17 место. Как решились второй раз подать заявку?

Все произошло довольно неожиданно, как снежным комом. Новость о диабете, отказ от алкоголя... Я понял, что страшнее всего в этой жизни - ее профукать. Поэтому решил не обращать внимания на слова людей, что я уже был на Евровидении, и подать заявку. Мы живем один раз и, к сожалению, очень мало. Ты либо делаешь что-то, чтобы прожить жизнь ярко и чтобы были какие-то классные эпизоды, либо ты дальше читаешь комментарии, слушаешь слова обиженных людей, переживаешь за это. Я выбрал первый вариант.

О чем ваша песня? Какой ее главный месседж?

Песня называется "Dreamer" - "Мечтатель". Она обо всех нас. Эту песню я позиционирую не как написанную собой, потому что ее написали все вокруг. Это манифест, ода мечтанию, потому что мечтатели правят этим миром. Но, к сожалению, чем взрослее мы становимся, тем больше забываем о мечтателе внутри. Поэтому эта песня не обо мне, а обо всех. Я просто ее голос.

Ваше имя уже всем известно не только в Украине, но и в Европе. А вот большинство ваших конкурентов на Нацотборе - это новые имена. Чувствуете ли вы свое превосходство?

Впервые, когда я был на Нацотборе, я тоже был неизвестным. Люди должны голосовать не за артиста, а за его песню. Что касается меня, то да, европейцы меня уже знают, поэтому я и пошел на Нацотбор. Я понимаю, что у меня есть опыт, я там уже был, хоть и не занял высокую позицию. Я знаю, что надо сделать для того, чтобы уровень был намного выше. Я сделал работу над ошибками.

Так сложилось, что Украина побеждала на конкурсе в сложные для нас периоды. Например, Джамала одержала победу после незаконной аннексии Крыма, Kalush Orchestra – через полгода полномасштабного вторжения. Вам не кажется, что Евровидение - это скорее политический конкурс, чем музыкальный?

Да, но ничего страшного в этом нет. Раньше и вы, и я, и другие люди ошибочно воспринимали Евровидение как некие Олимпийские игры, веселые старты с запахом постсоветского пространства. Все огромные "проколы" на Евровидении, которые делают участники, - они воспринимают конкурс именно как Олимпийские игры. Европейцы воспринимают его на чиле, как возможность познакомиться с музыкантами, сделать в будущем фиты.

На самом деле такое восприятие делает пропасть между конкурсом и нами. Чем больше ты смотришь узко, а не глобально, тем больше у тебя ничего не получается. Но если ты туда едешь просто выступить, не думаешь о каком-то месте или победе, то ты уже фокусируешься на том, а что будет дальше, после конкурса.

Как думаете, что сейчас европейцы ожидают от Украины?

Разнообразие и что-то новое. Точно не фолк. Потому что украинская ментальность не только о фолке.

Недавно стало известно о том, что в России после дисквалификации с Евровидения решили создать собственный конкурс - "Интервидение". Как вы к этому относитесь?

Флаг им в руки (смеется). Мне всегда нравится, как они приводят примеры: "А вот там, в загнивающей Европе". Это выглядит очень мило. К этому просто нельзя относиться серьезно. Россия - это страна сюрра. Они создали конкурс, что-то там делают. Наша главная проблема в том, что мы тыкаем туда нос и смотрим, что происходит на болотах.

Когда-то вы сказали, что хотели бы выступать в России. Сейчас ваше мнение изменилось?

Тогда очень перекрутили мое интервью. Я говорил, что если бы не было войны, если бы все было нормально, если бы две страны не были в конфликте, было бы классно там работать. Но это невозможно, потому что это страна д***лов. Туда незачем соваться и искать там братьев. Украинцы, неужели такая неполноценность, что вам кто-то там нужен?

А как выдумаете, почему большинство наших артистов решили строить карьеру в РФ?

Это вопрос только денег.

Общаетесь ли вы сейчас с российскими коллегами?

Уже нет. Я прекратил со всеми общение. Никто из них не написал мне, не позвонил.

Вас никто не поддержал?

Пусть поддерживают себя.

С начала полномасштабного вторжения вы дали множество благотворительных концертов. Как вы выживали в этот период?

Уже 200 концертов точно. Все это время моя команда ничего не зарабатывала. Мы просто "выгребали", как могли. Хотелось сделать все, что от нас зависит и сделать нашу профессию полезной. Это "не ко времени" -так можно сказать о любой профессии. Меня это возмущает. Потому что я вкладывал время, энергию, деньги в учебу и в то, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас. Поэтому я старался сделать свою сферу полезной, несмотря на то, что все было очень сложно. У меня в команде много людей, у них есть дети, но они ничего не зарабатывали.

Сейчас выступления на благотворительных концертах мы приостановили, потому что занимаемся Евровидением и делаем новый музыкальный материал. Поэтому с концертов я переключился на реабилитацию военных. Музыкальная команда не может жить без денег, а я себе это могу позволить, но не могу позволить себе не зарабатывать ради команды.

Мы зарабатываем на роялти, но теперь они полностью обрезаны. Если так далее будет продолжаться, я буду первым, кто будет собирать артистов всех вместе и объединять против этого.

Можете вспомнить какой-то случай на концерте, который тронул вас до глубины души?

Абсолютно каждый концерт такой. Потому что на них присутствуют военные. И это самое болезненное. Трогает негатив, который люди изливают, потому что все сейчас травмированы. Труднее всего держать баланс и не обижаться на тех людей, потому что они обливают грязью и тех, кто отдает последнее. Обычно так делают те, кто ничего не делает, они только раскалывают нацию.

Кстати, недавно вы устроили перформанс и появились на мероприятии в костюме свиньи. Таким образом вы высмеяли депутатов, которые наживаются на войне. Не страшно было устраивать такой одиночный пикет?

На самом деле я решился на это очень быстро, за день до премии. У меня внутри болело за хищение государственного бюджета. Я понимал, что кто-то напишет, что все это бред, что я этим никак не помогу. Но я имею влияние, поэтому должен сделать что-то, что может повлиять на ситуацию, или поднять эту тему так, чтобы люди это поняли и тоже что-то делали.

Вас постоянно упрекают, что вы не на фронте. Как вы на это реагируете?

Как и все остальные, которые сейчас ходят по улице. Я же не один такой. Почему я должен примерять на себя весь этот хейт?

Было ли у вас чувство вины?

Мне пытаются навязать эту вину, но никакой вины я не должен испытывать априори. За мобилизацию отвечают определенные органы, а я - не эти органы. Я себе ничего не подделал, ничего не купил. Я стаю на учете. Как и другие, мы чего-то ждем, на что именно - не знаю. Стать добровольцем - нет, потому что я сс*кло. Я сам это понимаю. Для того, чтобы пойти добровольно, надо иметь яйца, а у меня их нет. Поэтому я готов помогать всем остальным.

А если вручат повестку - пойдете?

Ну, а что тогда делать? Выезжать из страны, чтобы потом быть изгоем - нет, не хочу. У меня есть возможность это сделать, но вопрос: "Зачем?" Я нигде не прячусь, вы можете найти в интернете, где я живу. Чего мне бояться? Я живу в своем государстве.

А кто-то из ваших родных находится сейчас на войне?

Конечно, у меня есть люди, которые защищают Украину на фронте и те, кто уже погиб в ожесточенных боях с оккупантами. Больше они мне не улыбнутся. Поэтому когда мне что-то забрасывают "Почему ты не на фронте?", я не реагирую. Что мне делать? Ссориться в комментариях с этими людьми? Не хочу. Возможно, им также тяжело, может они тоже кого-то потеряли на фронте. Все травмированы. Ты просто либо относишься к людям положительно, либо захлебываешься в своем негативе.

Ваши родители сейчас в Украине?

Естественно.

Они поддерживают вас в вашем стремлении поехать на Евровидение?

Конечно, это же родные.

Дают ли они вам какие-либо рекомендации?

Нет, никто не дает наставления, потому что я сам режиссер своей жизни.

Вы уже давали им послушать свою песню?

Да, мама сказала, что песня - фирма. И сказала, что это что-то очень новое, не похожее на меня.

Мама поедет с вами на Евровидение?

Она очень боится перелетов. Еще до войны я пытался отправить ее на какой-то отдых, но это невозможно. Она очень боится.

Слушаете ли вы сейчас украинских артистов? Может быть, кто-то из них вас вдохновляет?

У нас так много новых имен. На самом деле меня это очень радует. Кто-то больше мне нравится, кто-то меньше. Но это замечательно, когда наконец появляется спрос на украинскую музыку. Потому что именно отсутствие спроса, когда России было очень много в Украине, и делало так, что наши артисты зарабатывали там, а не здесь.

Если выделять артистов, которых я слушаю, то это Артем Пивоваров, KOLA и ENLEO. Пивоваров, кстати, это о вдохновении. Помню одну музыкальную премию, когда мы были вместе в номинации, но номинацию "Открытие года" получил я. А сейчас он обогнал всех.

Вообще меня не цепляют мужчины-артисты ни в Украине, ни за рубежом. Но Пивоваров и ENLEO - мои самые любимые исполнители среди мужчин.

Считаете ли вы Пивоварова своим конкурентом?

Это не конкурент. Это человек, который проявил себя лучше, чем я. Он разогнался, а я заглох. Так случилось. У меня были ментальные проблемы, сахарный диабет, много алкоголя. Все имеет причинно-следственную связь. А Тема молодец, он разогнался.

Кстати, за время войны появилось много артистов, которые сталкивались с хейтом относительно того, что их песни - шароварщина. Например, песня "Я танцюю гопака". Что для вас шароварщина в музыке?

Да, потому что это то же самое, что снимать фильм и показывать в нем водку, сало и борщ, когда наша культура более богата. Это о плоском, об очень дешевом. Имеет ли право такая музыка существовать? Конечно, потому что эта музыка и делает классный контраст на фоне другой качественной музыки. На самом деле такие песни "залетают", потому что черный пиар - это тоже пиар.

Будут ли они существовать потом? Не знаю. Те артисты, которые захотят - да, если нет, то нет.