Экс-участник шоу "Холостячка" сказал, что мама поддержала его после признания.

Участник реалити-шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич Андрей Хветкевич, который недавно объявил о помолвке с мужчиной, решился ответить на ряд интересующих вопросов в Instagram-блоге. Так, у него спросили об отношении мамы к данной новости. Андрей уверяет - женщина с пониманием отнеслась к его заявлению.

Конечно, говорит мужчина, данная новость ее очень удивила. Но мама добавила, что будет любить своего сына любым.

Некоторые поклонники написали, что им "жалко" родных Андрея, на что тот отметил: "Жалко у пчелки". А в его отношениях с близкими людьми все осталось так, как и было прежде.

Напомним, Хветкевич из "Холостячки" после каминг-аута ответил на неудобные вопросы о сексе. Так, он объяснил, что в нетрадиционных парах есть мужчина и мужчина или женщина и женщина. У них не бывает так, что один выполняет мужскую роль, а другой - женскую.

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