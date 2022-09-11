У него было два фаворита - Роман Свечкоренко и Дима Шевченко.

Участник второго сезона шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич рассказал, что на проекте было несколько мужчин, к которым он испытывал симпатию. Среди своих фаворитов он выделил психолога романа Свечкоренко и спортсмена Дмитрия Шевченко, которого Злата Огневич отправила домой в финале проекта.

При этом Хветкевич уточнил, что двое этих мужчин являются гетеросексуалами, поэтому в любом случае у них ничего бы не получилось.

"На самом деле мне нравилось двое мужчин. Это Рома Свечкоренко, он действительно очень красивый. И Дима Шевченко. Он очень мужественный, классный такой. Но они оба гетеросексуалы. Никакие не би, не геи. Я это знаю на 100%", - сказал Хветкевич в интервью Алине Доротюк.

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Он добавил, что, на самом деле, является не геем, а бисексуалом. Также Хветкевич признался, что понял это еще до участия в "Холостячке". Оказывается, что уже тогда он встречался со своим возлюбленным Фелипе, но однажды между ними пробежала черная кошка и они расстались.

Именно эта ситуация и сподвигла Хветкевича пойти на романтическое реалити-шоу "Холостячка". Но построить отношения со Златой у него не получилось. За шаг до финала он уехал домой. Позже ему удалось наладить отношения с Фелипе, и совсем недавно он совершил каминг-аут.

Напомним, ранее шокировавший каминг-аутом Хветкевич рассказал о реакции мамы на его помолвку с мужчиной.

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