Первое место одержала группа TVORCHI. Второе - Марина Круть, на третьем - Jerry Heil.

17 декабря в Киеве прошел финал Нацотбора на Евровидение-2023. Первое место заняла группа TVORCHI. Среди фаворитов также были Марина Круть с песней "Колискова" и Jerry Heil с песней "When God Shut The Door". Они заняли второе и третье место соответственно. Член жюри Нацотбора Юлия Санина в "Сніданку з 1+1" ответила, почему Jerry Heil или KRUTЬ не удалось занять первое место:

У нее (Jerry Heil, - ред) были шансы победить. Так что зрители не почувствовали ее на сто процентов. Я провела опрос у себя в Instagram: "Какую песню вы хотите слышать в этом году от Украины?" И все говорили, что она должна быть драйвовая. Не стоит плакать, нас не надо жалеть, мы сильные".

Следует отметить, что жюри отдали Марине Круть самый высокий балл - 10 из 10 возможных. Санина аргументировала это тем, что композиция артистки "накрывает от начала и до конца".

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"Это эмоциональное решение. Жюри отдали KRUTЬ самый высокий балл. Песня от начала до конца накрывает. Представитель Украины - это еще и посол. И я была уверена, что KRUTЬ не только круто выступила бы, но и говорила от имени Украины. А она говорит так, что меня пробирает. Я хотела с ней поговорить, но не застала ее на сцене после оглашения результатов", - добавила Юлия Санина.

Евровидение-2023: когда и где оно пройдет

Мероприятие состоится в Ливерпуле 13 мая 2023 года. Провести конкурс именно там решили по той причине, что на территории страны-победительницы Украины идут активные боевые действия, развязанные Россией. Поэтому европейский вещатель EBU передал право проведения Великобритании - ее конкурсант занял в 2022 году второе место.

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