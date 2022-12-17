Музыкальный коллектив из Тернополя на Нацотборе 17 декабря получил 9 баллов от жюри и 10 баллов от украинцев. Это и обеспечило артистам первое место.

17 декабря в Киеве прошел финал Нацотбора на Евровидение, где победила группа TVORCHI. Рассказываем, чем они известны.

TVORCHI: биография группы

Музыкальный коллектив состоит из саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Основали они группу в 2018 году в городе Терпополь. Тандем нигерийца и украинца сложился в фармацевтическом вузе, куда они поступили, но оба выбрали для себя основным направлением музыку.

Андрей - из обычной украинской семьи. Когда он был маленьким, родители отправились за границу на заработки, чтобы содержать его и брата. У Джеффри история в корне другая - он родился в обеспеченной семье военных. Как рассказал сам Джеффри в одном из своих интервью, у него всегда была охрана и личный водитель. Решение поехать на учебу в Украину было связано с тем, чтобы наконец вырваться из-под опеки родителей.

К слову, в эксклюзивном интервью УНИАН нигериец рассказал, что не пожалел о переезде в Украину даже после 24 февраля, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию страны:

"Мне нравилось жить дома, но я хотел быть независим от родителей. Когда передо мной стоял вопрос: "Где получать высшее образование?", я выбрал Украину. Поначалу нужно было немного адаптироваться, но это обычный процесс для каждого, кто переезжает жить в другую страну. В Украине я нашел себя в музыке, познакомился с Эндрю и всей командой. Мне нравится работать и создавать музыку здесь. Я остаюсь и продолжаю жить в Украине. Это мое решение до 24-го и после 24 февраля".

TVORCHI: популярные песни

Несмотря на то, что группа еще относительно юная, их композиции уже неоднократно занимали первые места в различных хит-парадах. Свое творчество они называют музыкой завтрашнего дня.

Среди популярных композиций группы - "Віч-на-віч", "Believe", "Falling", "Мова Тіла" и другие.

Стоит отметить, что в 2020 году TVORCHI уже принимали участие в финале Нацотбора, но судьи раскритиковали их выступление и победа им не досталась.

Артисты были представлены на премии YUNA-2021 в номинациях "Лучшая поп-группа", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит".

TVORCHI на Нацотборе на Евровидение-2023

Для конкурса они написали песню "Heart Of Steel", что переводится как "Стальное сердце".

"У нас есть важный месседж, который необходимо донести до всех, кто услышит песню. Мы поем о нашем сильном народе со стальными сердцами. Кто бы что ни говорил, как бы трудно ни было, мы идем дальше, и этому никто не может помешать. В тексте есть слова: "Я не могу объяснить. Скажу тебе как чувствую: жизнь – это просто игра. И я играю на победу". Ими все сказано", - сказал в интервью УНИАН Андрей Гуцуляк.

TVORCHI: личная жизнь

В старых интервью оба артиста говорили, что они женаты. Однако в выпуске ЖВЛ за 2021 год Джеффри Кенни говорит, что живет с очень близким человеком, и называет его другом. Андрей Гуцуляк также сказал о том, что у него есть близкий друг, но подчеркнул, что романтических отношений у его нет. С тех пор артисты больше ничего не говорили о личном в публичном пространстве.

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