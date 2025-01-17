Артистка отмечает 32-летие.

Сегодня, 17 января, свой день рождения отмечает не только певица Оля Полякова, но и ее коллега - артистка Кристина Соловий. В особый день исполнительница впервые за долгое время показала своего брата-военного и раскрыла, о чем больше всего мечтает сейчас.

Знаменитости исполнилось 32 года. По случаю праздника она опубликовала фото, на котором показалась в объятиях родного брата - офицера разведки Евгения. Мужчина служит в рядах 65-й бригады на Запорожском направлении. Семейным снимком звезда поделилась в своем Instagram.

На фотографии артистка позировала на камеру в черном гольфе и красной мини-юбке, а также в колготках черного цвета. Евгений предстал в темном свитере и военных штанах. Судя по фону изображения, вероятно, кадр был сделан дома у одного из родных людей.

Видео дня

В подписи к кадру Кристина отметила, что сейчас она больше всего мечтает, чтобы как можно скорее завершилась война в Украине. А также вспомнила, как много она делает для поддержки украинских защитников, в частности, ездит к ним на фронт, где исполняет свои хиты, и организует благотворительные сборы для воинов. Однако в последнее время все мысли Соловий заняты одним человеком - ее братом.

"Сегодня мне 32, и все, чего я хочу, чтобы закончилась война. Я выступала для военных более 150 раз, отыграла десятки благотворительных концертов, делала и поддерживала сборы для вас и ваших близких. Но последние полгода мои сердце и разум на Запорожском направлении с ближайшим для меня родным братом Евгением, офицером разведки 65-й бригады", - написала певица.

Кроме того, звезда обратилась к своим подписчикам и призвала их помочь бригаде ее брата. Она попросила сделать символический подарок на ее день рождения и задонатить на сбор для авто с системой РЭБ для Евгения и его собратьев. Соловий отметила, что эта сумма слишком велика, и сама она не сможет покрыть расходы, а вместе с поклонниками, это вполне возможно.

Напомним, ранее Кристина Соловий заявила, что прекращает выступать на сцене. Исполнительница раскрыла причину такого решения и объяснила, чем планирует заниматься дальше

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