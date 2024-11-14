Девушка также объяснила, чем планирует заниматься дальше.

Популярная украинская певица Кристина Соловий сделала неожиданное заявление.

В своем Instagram артистка сегодня, 14 ноября, сообщила о паузе от выступлений в ближайшее время.

Что же стало причиной такого решения и как надолго девушка прекращает петь - она не отметила.

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"Дорогие мои охотники и охотницы за эмоциями! Спешу вам сообщить, что мой концерт в Киеве будет последним. Я беру паузу от выступлений на неопределенный период. Не грустите, мои птички, и не спешите радоваться, мои хейтеры", - написала Кристина.

Соловий также добавила, что хочет поработать над новым материалом и поблагодарила всех поклонников за вдохновение так:

"Каждый и каждая из вас вдохновляли меня долго, страстно и неутомимо. И я чувствую, что пришло время воплотить это вдохновение в новый материал".

Что известно о Кристине Соловий

Певица исполняет песни в жанре фолк-поп с элементами этнической музыки, в частности лемковской. Самые известные ее хиты: "Тримай", "Хто, як не ти?", "Fortepian", "Стежечка" и другие.

В последнее время Кристина часто попадала в скандалы. В частности, летом она выступила с концертом в Черноморске. Тогда Соловий со сцены спросила у поклонников, какое название имел город до переименования и назвала его "х*йн*ю". За такое поведение правоохранители составили админпротокол на артистку за хулиганство и вызвали в суд.

Также Кристина недавно поцеловалась с маленьким мальчиком в губы на концерте и получила хейт.

Напомним, ранее певица Кристина Соловий удивила поклонников новым образом в платке.

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