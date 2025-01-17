Знаменитость поделилась, как влияет на нее ее возраст и насколько лет себя на самом деле чувствует.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее показалась в компании дочери и ее бойфренда, сегодня, 17 января, отмечает свой день рождения. Звезде украинской сцены исполнилось 46 лет. Исполнительница рассказала, как планирует отпраздновать особый день и какие подарки мечтает получить от родных и друзей.

В интервью для ТСН артистка призналась, что в этом году не планирует устраивать громких вечеринок с большим количеством гостей. В то же время празднование все же состоится. Но оно пройдет в кругу самых родных для Поляковой людей. В частности, она планирует пригласить на праздник только семью и друзей.

"В этом году я хочу отпраздновать день рождения в кругу друзей, без лишнего пафоса", - поделилась Ольга.

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Знаменитость указала, что в день рождения для нее всегда было важно, чтобы рядом были самые близкие люди. Для нее особенно ценно, что особый праздник с ней разделяют родные и дарят ей незабываемые эмоции. А вот что касается подарков, то Полякова любит практичные вещи:

Для меня главное - атмосфера, близкие люди рядом и искренние эмоции. Но если говорить о подарках, то я ценю практичные вещи. Здесь у меня все просто: одежда, сапоги, часы или красивая сумка - вот это я люблю.

Певица также объяснила, как относится к цифре в своем паспорте и на какой возраст себя на самом деле ощущает. По ее словам, цифра 46 - ничего не значит для нее. Сейчас у звезды много сил, энергии и желания двигаться дальше и становиться еще лучше в своем деле, поэтому останавливаться она не планирует. Важную роль для нее играет именно самочувствие, а не цифры в документах.

"Что касается возраста, то цифра 46 для меня - это просто число. Ближайшие годы я хочу называть 45+, а сколько плюс - это уже не имеет значения. Я чувствую себя энергичной, полной сил и вдохновения. Главное - это внутреннее состояние, а не цифры в паспорте", - сказала Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова ответила, как кризис в браке повлиял на отношения с мужем. Артистка отметила, что все проблемы делают ее с любимым еще сильнее.

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