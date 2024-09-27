Стали известны подробности судебного заседания.

Ильичевский городской суд закрыл дело в отношении украинской певицы Кристины Соловий, которая летом во время концерта материлась со сцены.

Как сообщили УНИАН в суде, дело, фигуранткой которого стала артистка, рассмотрел сегодня, 27 сентября, судья Юрий Тюмин. Соловий инкриминировали мелкое хулиганство.

"Дело закрыто за отсутствием состава правонарушения", - сказали в суде.

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Сама же певица также прокомментировала заседание в своем Instagram так:

"Ильичевский суд оправдал меня, что нет состава преступления в том, что Ильич - ху**я".

По данным Суспільного, в своей речи во время заседания Соловий нецензурно выругалась в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина, на что судья попросил ее быть более сдержанной. Кроме этого, свою вину она не признала и отметила, что слушания являются "испытанием зрелости и справедливости украинского народа".

"В нашей истории понимаю, что Ильич Ленин - это тот самый Путин, у которого получилось оккупировать и укротить Украину, и если украинский народ в Харькове создал песню, которую теперь знает каждый украинский ребенок, напевая, цитирую: "Путин *уйло", то я считаю, что каждый украинец имеет право называть предшественника Путина, Ильича Ленина, запретным словом. О том, это слушание в Ильичевском суде не только о хулиганстве или объяснении свободы слова... Это слушание является испытанием зрелости и справедливости нашего общества", - заявила она.

По мнению адвоката Соловий, протокол в отношении нее составили с нарушениями, а доказательства, представленные в суде, не являются убедительными.

Что известно о скандале с Кристиной Соловий

Кристина Соловий во время концерта в городе Черноморск Одесской области материлась со сцены. В частности, певица спросила у поклонников, правда ли, что раньше этот город назывался Ильичевском. После этого, она выругалась, сказав о прежнем названии - "полная х*йн*я". Затем артистка вместе со всеми присутствующими на концерте несколько раз проскандировала новое название города. Момент попал на видео, которое распространили в соцсетях. Слова Кристины возмутили часть жителей города.

Напомним, ранее Сергей Жадан отреагировал на скандальную ругань Кристины Соловий в Черноморске.

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