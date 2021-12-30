Игорь Николаев показал новогодний кадр "из конца прошлого века".

Российский певец и композитор Игорь Николаев опубликовал архивное фото со встречи Нового года более 20 лет назад.

Снимок он разместил в своем Instagram. На кадрах, помимо самого Николаева, можно также увидеть Аллу Пугачеву, композитора Игоря Крутого с супругой Ольгой.

"Судя по ёлочке на балкончике, это новогодние деньки на майамщине где-то в конце прошлого века! Эх, хорошо было, весело и беззаботно! Но сейчас, друзья, ничем не хуже! Жизнь продолжается! С оптимизмом смотрим в Новый, 2022-й!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось новое видео с Аллой Пугачевой, которая поет в караоке свой хит "Любовь, похожая на сон".