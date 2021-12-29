В праздничную ночь не стоит ограничиваться тканями, которые блестят, отметил дизайнер.

Украинский дизайнер Андре Тан поделился, что 2022-й – год Водяного Тигра, стоит встречать в блестящей одежде.

Чтобы будущий год был суперуспешный, необходимо, чтобы все мерцало, рассказал эксперт в сюжете ТСН.

"Для того, чтобы следующий год был суперуспешный..., прежде всего, нужно, чтобы все мерцало, все блестело", – сказал Андре Тан.

Собеседник отметил, что в новогоднюю ночь и в 2022-м не стоит ограничиваться блестящими тканями.

Читайте такжеНазван главный цвет 2022 года: его создали впервыеПо его словам, в моде черная, белая, малиновая, оранжевая, желтая, серая и бежевая одежда. Кроме того, в тренде одежда синего электрического цвета.

Ранее журналисты узнали, что на Новый год 2022 женщинам можно надеть не только платья, но и костюмы. Эксперты посоветовали в новогоднюю ночь отказаться от неоновых и ярких цветов, а также анималистических принтов, кроме тех, которые ассоциируются с символом года – тигром.

Вас также могут заинтересовать новости: