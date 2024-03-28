Анастасия Фокси эмоционально высказалась в адрес Мурата.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и его девушка Анастасия Фокси не смогли найти общий язык во время одного из разговоров. В этот момент Фокси записывала видео в Instagram и этот момент попал на ролик, однако вскоре девушка его удалила.

Судя по записи, Анастасия была не совсем в трезвом состоянии. На видео она эмоционально говорит о том, что ей не нравится публичность их отношений, потому что это влияет, в том числе, и на ее ребенка.

"Никто не имеет права трогать моего ребенка", - начала говорить Анастасия. На что голос за кадром ответил: "Что ты говоришь, Настя, зачем ты занимаешься этой х*рней?"

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После этого Анастасия еще более эмоционально высказалась и послала всех на три буквы.

"Если тебе пох*й на твоих детей, то у меня он один и я у него одна. Вы, с*ки, не имеете права трогать моего ребенка и вы все идете нах*й. И ты тоже не трогай ни меня, ни моего ребенка. Я сама объясняю, потому что меня, кроме меня, никто не может защитить. А этот, мой молодой человек, сказал, что я его унижаю, хотя я его защищала в любых ситуациях. Но не ценят люди хорошего отношения", - высказалась Фокси.

А затем она и вовсе сказала, что Мурат "слишком шлюховат для нее".

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей возлюбленной. После этого они укатили в Альпы.

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