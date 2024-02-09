У них появился новый член семьи.

Совсем недавно стало известно о том, что турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу закрутил роман с Анастасией Фокси. Их отношения развиваются очень стремительно.

Пара говорит, что они родные души. Еще при первой встрече у них было ощущение, что они знали друг друга всю жизнь. Вероятно, сейчас Мурат и Анастасия съехались, чтобы и дальше развивать свои отношения.

Более того, на своей странице в Instagram Фокси заявила, что в их с Муратом семье пополнение. Вероятно, вы могли подумать о беременности девушки, но, на самом деле, они завели собачку.

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"Я тебя очень сильно люблю. Ты каждый день мне показываешь, каким должен быть любящий, настоящий мужчина и какой должна быть настоящая семья", - обратилась Анастасия к Мурату и показала фото с новым членом семьи.

К слову, недавно Мурат Налчаджиоглу развелся со своей второй супругой, визажисткой Лилией. Пара пробыла в браке меньше года. Первой женой бизнесмена была опальная певица Ани Лорак, с которой он воспитывает дочь Софию.

Напомним, ранее девушка Мурата Налчаджиоглу рассказала, общается ли с его экс-женой.

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