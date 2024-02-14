Она подчеркнула, что ей нравится наблюдать за поступками Мурата.

Новая девушка турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - Анастасия - показала, как ее поздравил любимый в день святого Валентина. Она опубликовала пикантное фото в постели, где видна ее обнаженная нога, а вся комната романтично украшена красными шариками в виде сердец. Также у окна стоит букет цветов и большой мягкий мишка.

Эту праздничную атмосферу Анастасия прокомментировала так:

"Вот такое доброе утро. Мне так нравится смотреть, как ты что-то делаешь. Нравится просто смотреть с тобой фильмы или готовить ужин. Все моменты с тобой наполнены любви, позитива и тепла".

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Далее она подчеркнула, что хотела бы, чтобы их романтические отношения продолжались всю жизнь и очередной раз призналась в любви Мурату.

"Хочу, чтобы они продолжались вечность. Я так сильно тебя люблю", - добавила Анастасия.

К слову, роман Мурата и Анастасии стремительно развивается. Они живут вместе и даже недавно показали нового члена их семьи - пушистого песика.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко показала подарок, который сделал ей муж-военный в День влюбленных.

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