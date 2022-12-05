Зрители усомнились в том, что девушки действительно получают подарки.

Вокруг шоу "Холостяк" едва не возник новый скандал. Главного героя романтического шоу Алекса Топольского обвинили во лжи из-за подарков. Все из-за сережек, которые он преподнес Юле "Медузе" в шестом выпуске. Сама девушка молчать не стала и высказалась о ситуации в своем Instagram.

Так, во время свидания с Юлей Топольский подарил ей украшение с жемчугом и бриллиантами. Однако внимательные поклонники обратили внимание, что "Медуза" уже появлялась в подобных серьгах на шоу. Из-за этого они решили, что девушки на "Холостяке" не получают реальных подарков, а все происходящее там - "постанова".

Однако Юля поспешила вступиться за Топольского. Она показала фото сережек, в которых она была на первой церемонии роз. Также "Медуза" опубликовала снимок подарка от "Холостяка".

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Оказалось, что серьги действительно очень похожи. Однако это не одно и то же украшение.

"Осознание того, что подобные серьги я уже видела и одевала, пришло ко мне только после выхода первого выпуска в эфир, когда я снова увидела жемчуг на экране. В силу волнения, я просто не помнила, какие украшения были на мне в первый вечер. На свидании я была ошеломлена и приятно удивлена, меня переполняли эмоции! Я правда не знала как реагировать, внутри перехватило дыхание... и потом, помню, вне камер я переспросила или это правда подарок мне?! Не могла поверить... Хочу развеять все ваши сомнения и тем более клевету, ведь это разные украшения", - вступилась за Топольского Юля.

"Холостяк": свидание Топольского с "Медузой"

В шестом выпуске Алекс пригласил Юлю на необычное свидание. "Медуза" увидела подводный мир в океанариуме. Она и Топольский с аквалангами спускались под воду. А после этого, за ужином, "Холостяк" подарил ей роскошные серьги с жемчугом и бриллиантами.

Напомним, шестой выпуск шоу "Холостяк" закончился скандалом. Топольский прервал церемонию роз из-за того, что услышал о девушках.

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