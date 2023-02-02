Вокруг его бизнеса и доходов не утихают споры уже не первый месяц. Некоторые обвиняют Алекса в том, что он якобы никакой не бизнесмен, а обычный актер, который пришел на шоу для пиара.

Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский дал большое интервью Анне Олицкой, где рассказал о своем участии в проекте, а также о жизни. Одним из главных вопросов, который беспокоит фанатов, является его деятельность.

На шоу "Холостяк" Алекс заявил о себе как об успешном бизнесмене, который работает в США. Однако любопытные подписчики выяснили, что на самом деле у него нет никакого бизнеса, а вся эта информация и красивая картинка в социальных сетях - лишь для того, чтобы изобразить из Топольского прекрасного принца.

После премьеры "Холостяка" в сети нашли фильм, где Алекс снимался. Это стало доказательством того, что он никакой не бизнесмен. Однако в своем блоге знаменитость настойчиво уверяет - бизнес у него на самом деле есть, и занимается он сдачей недвижимости в аренду. Такой ответ подписчиков снова не устроил, и они заявили, что Топольский - не бизнесмен, а обычный риэлтор. Сейчас он даже рассказал о своих доходах, чтобы оправдаться.

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"Это крупный бизнес, где годовой оборот составлял 4 миллиона долларов. Маржа – 50%. Это обычный, стабильный бизнес. Риэлтором никогда не был. Откуда эта информация – не знаю", - сказал Алекс Топольский в интервью.

Напомним, "холостяк" Топольский признался, был ли у него секс с победительницей проекта.

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