Александр объяснил, использовал ли он специальные протезы для секса.

Главный герой шоу "Холостяк-13" и ветеран войны Александр "Терен", который потерял обе конечности на фронте, высказался об интиме после тяжелого ранения. Общественный деятель также поделился, слышал ли о специальных протезах для секса и использовал ли их.

Знаменитость на собственном примере и на шоу, и вне камер, демонстрирует, что люди с инвалидностью могут жить полноценной жизнью и неограниченны в своих возможностях. Он откровенно обсуждает в соцсетях с подписчиками различные темы, в частности, и интимные отношения после ампутации конечностей.

В интервью для Марички Падалко "Терен" указал, что преимущественно в соцсетях на него подписаны женщины. Они больше интересуются подробностями его жизни и деталями быта с человеком с инвалидностью. По его мнению, причиной этому является то, что военные, которые возвращаются с фронта не хотят говорить о своих проблемах, а женщины пытаются найти подход к ним.

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"Да, много женщин на самом деле отреагировало. Конечно, что мужчинам сложнее эта тема дается. Они читают, конечно, возможно, там кто-то несколько слов скажет, но именно женщины более целевая аудитория, потому что из-за эмоциональности женщины больше воспринимают такую информацию. Когда мужчины возвращаются, они более закрыты, наверное, в этих моментах, не готовы обсуждать. Женщина же готова и хочет об этом поговорить. Кстати, информация очень хорошая, собственно, о сексуальном образовании и сексуальном опыте после ранений есть в "Ветеран Хаб", - сказал "холостяк".

Падалко отметила, что сейчас в США уже доступны специальные протезы для секса, но в Украине о них пока ничего не известно. По словам Александра, у него еще не было возможности попробовать такие протезы, но считает это замечательной инициативой.

Ветеран говорит, что вообще ему значительно удобнее передвигаться на кресле колесном, поскольку с протезами он быстрее устает и ходить на них нелегко. Однако в Украине нет безбарьерного пространства для людей с инвалидностью, поэтому приходится использовать протезы.

"Я пользуюсь протезами ежедневно с утра до вечера. Но, честно говоря, если бы я мог, я бы пользовался креслом колесным чаще. Люди думают, что вот на протезах, он же бегает ... А что делать еще остается, когда везде лестница? Я бы охотно пользовался креслом колесным, если бы я мог это делать. Если бы мы имели возможности безбарьерного пространства, я бы им пользовался, и тысячи других ветеранов тоже. Когда у тебя двойная ампутация, ты ничего не можешь другого, кроме как ездить на кресле или ходить на двух протезах", - добавил "Терен".

Напомним, ранее Александр Терен ответил, почему решил стать главным героем "Холостяка". Общественный деятель признался, что быстро согласился на участие в шоу и раскрыл свою миссию на проекте.

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