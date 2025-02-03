Мужчина заинтриговал подписчиков.

Главный герой 13 сезона шоу "Холостяк" ветеран войны Александр "Терен" Будько намекнул на расставание с победительницей проекта Инной.

В последнее время поговаривали, что пара уже не вместе. После публичной ссоры относительно языкового вопроса влюбленные не публиковали совместные фото в сети. Позже Терен вышел на связь с подписчиками после долгой паузы и рассказал об эмоциональном и физическом истощении. А на днях мужчина заинтриговал поклонников новым постом об отношениях с Инной.

"Нашел фото моего письма, в котором я оставил строки стихотворения Симоненко. Письмо писал перед последней церемонией, которая была для меня волнующей. Но сейчас не проект. Поэтому на этом этапе хочу оставить личное без внимания на сколько это возможно. Мне этот период дается не просто и как только я его пройду - сразу с вами поделюсь", - ответил Александр в своем Instagram.

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Терен также отметил, что после завершения шоу не продолжает общение с другими участницами. Об этом он написал так:

"Все девушки из проекта прекрасны, с каждой у меня есть своя история, которая уже завершена. Мы не общаемся, но я всегда готов поддержать каждую при необходимости".

Напомним, ранее Григорий Решетник ответил, до сих пор ли вместе Терен и Инна.

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