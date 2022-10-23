Алекс Топольский в детстве был блондином.

Главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский показал, как выглядел в детстве. Он обнародовал несколько фото, которые были сделаны очень много лет назад.

В детстве Алекс был очень милым ребенком. Если сейчас он красивый и статный шатен, то ранее был блондином с очень милыми и добрыми глазами.

Также "Холостяк" рассказал, что в 12 лет был по уши влюблен в свою учительницу по английскому языку. А еще он мечтал быть походим на своего отца, поэтому уже с семи лет начал заниматься бизнесом.

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Оказывается, что его бабушка выращивала клубнику, смородину и другие ягоды. А Алекс собирал их, упаковывал и продавал на базаре.

Алекс Топольский - кто это

Алекс Топольский - бизнесмен родом из Львова. Долгое время он жил и работал в США, где построил успешный бизнес, связанный с недвижимостью. Но он решил вернуться в Украину, чтобы найти ту самую девушку, с которой создаст крепкую ячейку общества.

Холостяк 2022 - где и когда смотреть

Премьера нового сезона состоится 28 октября в 19:00 на телеканале СТБ. Известно, что "Холостяк-12" будет транслироваться на украинском языке.

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