Алекс Топольский вернулся в Украину, чтобы найти свою любовь.

Уже в эту пятницу, 30 сентября, состоится 12 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". В этот раз главным героем стал Алекс Топольский. Бизнесмен среди 25 девушек будет искать ту единственную, с которой сможет построить счастливую семью.

Ранее УНИАН рассказывал, как сложилась судьба всех героев шоу "Холостяк", а сегодня вы узнаете, кто такой Алекс Топольский и чем занимается главный герой 12 сезона шоу.

Алекс Топольский - кто это

"Холостяк" Алекс Топольский родился во Львове, но после окончания университета переехал в Соединенные Штаты Америки, где начал строить свою карьеру. Известно, что 32-летний красавчик занимается недвижимостью.

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"Город, в котором я родился. Необыкновенный город, такие называют - атмосферными. Она чувствуется везде, даже вкус кофе другой, ароматнее что ли, воздух слаще, как-будто он наполнен карамельным привкусом, от которого хочется улыбаться, и эти уютные секретные кофейни, в которых мы с отцом общались о жизни, бизнесе, строили планы на будущее", - рассказал Топольский о Львове.

Казалось бы, в Америке он достиг больших высот - у него достаточно успешный бизнес. Вот только личная жизнь Алекса Топольского никак не складывается. Поэтому он решил вернуться на родину, чтобы найти девушку своей мечты.

Он неоднократно говорил о том, что ищет ту, с которой у него будут одинаковые взгляды на жизнь и ценности.

К слову, о таком мужчине мечтает каждая девушка, потому что он - тот, кто будет приносить своей возлюбленной кофе в постель. Оказывается, что Алекс Топольский просто жить не может без кофе. Выпить чашечку горячего кофе - его утренний ритуал.

"Кофе с утра – любимое дело! В детстве терпеть кофе не мог, но глядя на отца, как он методично, будто под гипнозом готовил кофе по-турецки на песке... Помню наши разговоры о жизни в те моменты, в 6 утра. Наблюдая за ним, как он смаковал эту горькую гадость, я никак не мог понять, как можно это любить. А сейчас день не могу провести без кофе. Или это необходимость быть в тонусе 24/7 или мои сантименты о детстве. Я, отец и кофе по-турецки", - признался Топольский.

Кроме того, "холостяк" Алекс Топольский рассказал и о смысле жизни.

"Мне кажется, что жить надо вовсе не во имя обретения богатства и могущества, или другой, подобной чепухе, а ради счастья и осмысленного бытия, стремясь к сокровищницам разума, ярким впечатлениям и глубоким чувствам. Счастлив тот, кто с толком прожил жизнь, успев выполнить все, что собирался сделать доброе, полезное себе и окружающим. В этом есть сущность и смысл человеческой жизни", - рассказал главный герой 12 сезона шоу "Холостяк".

Чем сейчас занимается Александр Топольский

Известно, что по возвращению в Украину, Топольский не смог остаться в стороне от полномасштабного российского вторжения. Поэтому сейчас он помогает украинкам, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасая детей от обстрелов.

Холостяк 2022 - когда и где смотреть

12 сезон шоу "Холостяк" стартует 30 сентября 2022 года на телеканале СТБ. Каждую пятницу в 19:00 зрители будут наблюдать за развитием отношений Алекса Топольского с участницами проекта.

Напомним, ранее "холостяк" Алекс Топольский растрогал любовным признанием еще до выхода шоу.

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