13 января в эфир вышел финальный эпизод одного из самых обсуждаемых украинских реалити.

В прошлую пятницу состоялся финал шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Он сделал выбор в пользу Кати Лозовицкой. Несмотря на это, в проекте принимало участие немало ярких девушек, которых обсуждали и продолжают обсуждать в сети. Рассказываем о трех самых интересных экс-претендентках на сердце бизнесмена.

Как изменилась Саша Мудрая

Саша Мудрая - одна из самых ярких участниц 12-го сезона шоу "Холостяк". После премьеры первого эпизода ей начали пророчить победу. В СМИ писали, что именно ее Топольский выберет в финале, поскольку она подозрительно часто выкладывала фото из Майами (именно там живет главный герой, согласно визитке проекта). Девушка дошла до финала, но не победила.

В течение всего сезона любопытные поклонники искали любую интересную информацию об участнице. Выяснилось, что несколько лет назад она работала аниматором в Турции. На YouTube-канале одного из местных отелей есть видео с участием Мудрой.

Видео дня

На кадрах видно, что девушка и тогда была стройной, улыбчивой, умела говорить на камеру. Если сравнивать ее тогдашний вид и сегодняшний, можно сказать, что сегодня у Саши Мудрой появился свой стиль. Также она полюбила яркий макияж.

Как изменилась Вика Варлей

Известная украинская актриса покинула шоу "Холостяк" в девятом выпуске. Долгое время она была фавориткой проекта и вызывала интерес у зрителей. В ее блоге ей однажды задали вопрос о том, какой у Варлей был максимальный вес. Звезда призналась, что в 2011 году она весила 58 кг, а также опубликовала фото со "щечками".

Сейчас женщине 38 лет, и она выглядит очень стройно, ухоженно и стильно. На проекте она неоднократно демонстрировала свой вкус, появляясь перед участницами в шикарных нарядах.

Когда она была "хозяйкой дома", она призывала других девушек одеваться в платья и ходить на каблуках, потому что сама любит женственность и утончённость.

Чтобы сделать свой внешний вид идеальным, Вика увеличила грудь, сделала операцию на веках, частично удалила комки Биша (скопление жира в щеках). Известно, что после "Холостяка" Варлей также решилась на увеличение губ.

Как изменилась Марина

Пожалуй, наиболее существенные трансформации во внешности были у Марины, которая покинула проект за шаг до финала. Ранее в своем блоге она шокировала своими архивными снимками - на них девушка вообще не похожа на сегодняшнюю себя.

Марина призналась, что боролась с лишним весом, а также всегда хотела иметь красивую грудь и объемные губы. Для этого она усердно работала над собой не один год, а эта работа была далеко не самой простой. Вот как участница 12-го сезона вспомнила времена своего преображения:

"Диеты помогали на короткое время. Я срывалась и набирала еще больше потом. В общем, я заработала себе РПП (расстройство пищевого поведения). Да, в полной мере я испытала на себе все что делают булимички. И конечно, что я подорвала этим здоровье. Помню, как я ненавидела себя за то, что я не могла похудеть. Считала себя слабой, садилась на голодание, а как срывалась - чувствовала вину… Бежала в туалет или "наказывала" себя часами спорта на следующий день".

Помимо похудения, груди и губ девушка сделала ринопластику. Сейчас своей внешностью она довольна, а фото прежней себя не скрывает.

Напомним, в финале 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский выбрал Катю Лозовицкую. Рассказываем, как сеть отреагировала на победительницу "Холостяка".

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