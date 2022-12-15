Девушка серьезно потрудилась, чтобы улучшить свою внешность.

Марина из романтического реалити "Холостяк" показала, как она выглядела до похудения и "пластики". Девушка рассказала о своих проблемах, которые ей удалось побороть.

В своем Instagram Марина поделилась историями из прошлого. Оказалось, она страдала от расстройства пищевого поведения. На шоу Марину нередко пытаются уколоть тем, что она приехала из села. Однако сама девушка не стыдится этого и отмечает, что проделала нелегкий путь к телу и внешности своей мечты.

"На первых фото вы можете увидеть "разбитую" меня. Заброшенная девушка, с очень короткими волосами, лишним весом, желающая достичь лучшего, но не знает как… Мои потуги переехать в город завершились тем, что переехала я к бабушкам, в пгт Волчанск. Поступила не на ту специальность, которую хотела… Ну и с бабушкой жить, мои пищевые привычки изменились не в лучшую сторону", - написала Марина.

Видео дня

В то время, когда ей было 16 лет, она набрала за пол года 20 лишних килограммов. Девушка много ела, но быстро осознала свою проблему. Марина попыталась взять себя в руки.

"Диеты помогали на короткое время, я срывалась и набирала еще больше потом. В общем, я заработала себе РПП (расстройство пищевого поведения) . Да, в полной мере я испытала на себе все что делают булимички. И конечно, что я подорвала этим здоровье. Помню, как я ненавидела себя за то, что я не могла похудеть. Считала себя слабой, садилась на голодание, а как срывалась - чувствовала вину… Бежала в туалет или "наказывала" себя часами спорта на следующий день", - призналась участница "Холостяка".

Марина рассказала, что ей удалось побороть РПП. Также она отметила, что на видео показала себя до всей "пластики". На тех фото Марина еще даже не колола губы, а операцию на носу она и вовсе сделала незадолго до участия в "Холостяке".

Комментаторы похвалили Марину за честность. На видео даже отреагировала другая участница "Холостяка" - Вика Варлей. Она написала, что обожает таких людей как Марина.

Марина из "Холостяка": что известно об участнице шоу

25-летняя косметолог из Харьковской области успела стать одной из самых ярких участниц шоу "Холостяк". Она была с Алексом Топольским на нескольких свиданиях, а также нередко попадает в скандалы из-за споров с участницами реалити. Так, в шестом выпуске Марину назвали "бычкой" и "селючкой". Это сильно оскорбило девушку, а потому она показала эффектное видео, которым ответила на весь хейт.

Вас также могут заинтересовать новости: