В 2016 году Мудрая работала аниматором в Турции.

Саша Мудрая, которая является бесспорной фавориткой Алекса Топольского в романтическом реалити "Холостяк-12", до проекта была совсем другой. Несколько лет назад девушка работала аниматором в Турции, однако в ее Instagram совсем нет фото или видео из прошлого.

Однако в сети можно кадры с Мудрой, в которых она снялась еще в 2016 году. На видео девушка делится своими впечатлениями о работе.

Саша кажется беззаботной и доброй, она говорит с улыбкой, мило машет руками и, стесняясь камеры, запинается. Сейчас же Мудрая умеет постоять за себя и не боится показать эмоции перед съемочной группой.

Девушка не скрывает, что раньше работала моделью и аниматором. В девятом выпуске "Холостяка" она рассказала Топольскому, за чей счет сейчас живет и как складывалась ее карьера в прошлом. Мудрая признала, что ей не всегда комфортно обсуждать эту тему, ведь она берет деньги у папы и отчима, из-за чего ей стыдно.

Напомним, в 9 выпуске "Холостяка" Мудрая ходила на индивидуальное свидание с Топольским, а на церемонию роз она пришла без белья.

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