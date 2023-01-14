В финале шоу "Холостяк" главный герой Алекс Топольский выбирал между двумя девушками - Сашей Мудрой и Катей Лозовицкой. Мудрую он отпустил домой, а Катю выбрал для того, чтобы строить с ней отношения.
В соцсетях принялись бурно обсуждать выбор Алекса. Комментаторы разделились на два лагеря: одни утверждают, что болели за Катю, но Топольский - не самая лучшая пара для нее, а другие убеждены, что больше всего Алексу подходит именно Саша Мудрая.
Тех, кто верит в искренность чувств Кати и Алекса, а также в то, что у них сложились счастливые отношения, - очень мало. Рассказываем, что еще пишут в социальных сетях.
Реакция соцсетей
- "Катя - самая лучшая и достойная участница проекта, только она заслуживает гораздо лучшего мужчины чем Алекс. В этом сезоне по моему мнению холостяк это - клоун"
- "Я, конечно, рада за нее, но он не достоин"
- "То, что Кате проплатили победу в шоу, совсем не делает ей чести. Теперь она развивает свой инстаграм и устраивает там лайктаймы. Этот тухлый сезон вывезли только конфликты с Мудрой. А Алекс - самая настоящая свинья. Он ни разу не попросил прощения у девушки, которую отпускал... Хотя бы за то, что давал напрасную надежду. Слава Богу, что эта муйня кончилась!"
- "Катя проплаченная и по-любому бы выиграла, об этом все говорят. Они не будут вместе, они разные. Вообще не понимаю, что Катя такого сделала, чтобы остаться"
- "Не знаю как закончилась ваша история! Но Вы очень красивая пара, и других вариантов у Алекса не было! Вы настоящая!"
- "Ну подробности такие, что вы не вместе, но я поздравляю тебя. Я так переживала, что Мудрая выигрывает. Не хотелось"
- "Алекса была достойна Мудрая. Катя - отличная, но не для него"
Холостяк-12: интересное
Проект сняли еще до 24 февраля 2022 года и планировали выпустить в эфир весной 2022 года, но началась война и создатели отложили премьеру на неопределенный срок. Первый эпизод 12-го сезона показали в эфире в конце октября.
Среди двух десятков участниц главный герой Алекс Топольский выбрал Сашу Мудрую и Катю Лозовицкую, которые вышли в финал. Финал состоялся 13 января.