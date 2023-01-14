13 января закончился 12-й сезон романтического шоу. Комментаторы в социальных сетях по-разному реагируют на его исход.

В финале шоу "Холостяк" главный герой Алекс Топольский выбирал между двумя девушками - Сашей Мудрой и Катей Лозовицкой. Мудрую он отпустил домой, а Катю выбрал для того, чтобы строить с ней отношения.

В соцсетях принялись бурно обсуждать выбор Алекса. Комментаторы разделились на два лагеря: одни утверждают, что болели за Катю, но Топольский - не самая лучшая пара для нее, а другие убеждены, что больше всего Алексу подходит именно Саша Мудрая.

Тех, кто верит в искренность чувств Кати и Алекса, а также в то, что у них сложились счастливые отношения, - очень мало. Рассказываем, что еще пишут в социальных сетях.

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Реакция соцсетей

"Катя - самая лучшая и достойная участница проекта, только она заслуживает гораздо лучшего мужчины чем Алекс. В этом сезоне по моему мнению холостяк это - клоун"

"Я, конечно, рада за нее, но он не достоин"

"То, что Кате проплатили победу в шоу, совсем не делает ей чести. Теперь она развивает свой инстаграм и устраивает там лайктаймы. Этот тухлый сезон вывезли только конфликты с Мудрой. А Алекс - самая настоящая свинья. Он ни разу не попросил прощения у девушки, которую отпускал... Хотя бы за то, что давал напрасную надежду. Слава Богу, что эта муйня кончилась!"

"Катя проплаченная и по-любому бы выиграла, об этом все говорят. Они не будут вместе, они разные. Вообще не понимаю, что Катя такого сделала, чтобы остаться"

"Не знаю как закончилась ваша история! Но Вы очень красивая пара, и других вариантов у Алекса не было! Вы настоящая!"

"Ну подробности такие, что вы не вместе, но я поздравляю тебя. Я так переживала, что Мудрая выигрывает. Не хотелось"

"Алекса была достойна Мудрая. Катя - отличная, но не для него"

Холостяк-12: интересное

Проект сняли еще до 24 февраля 2022 года и планировали выпустить в эфир весной 2022 года, но началась война и создатели отложили премьеру на неопределенный срок. Первый эпизод 12-го сезона показали в эфире в конце октября.

Среди двух десятков участниц главный герой Алекс Топольский выбрал Сашу Мудрую и Катю Лозовицкую, которые вышли в финал. Финал состоялся 13 января.

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