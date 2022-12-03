Девушка обиделась на других участниц за оскорбительные комментарии в свой адрес.

Участница 12 сезона реалити "Холостяк" Марина попала в скандал в шестом выпуске шоу. Девушки обвинили ее в том, что она ведет себя недостойно и является "тенью" другой участницы - Саши Мудрой.

На своей странице в Instagram девушка написала, что для нее стало шоком то, что происходило во время церемонии роз - когда звучали мнения участниц относительно соперниц.

"Когда была задача сказать что-то о девушках, я решила сказать "минусы" каждой и мои подозрения. Да и вообще, почему это я, имея желтую розу и почти покинув проект, буду нахваливать кого-то? Это они сами сделают за себя на своих свиданиях. Я не придумывала никаких фактов. Мне подозрительна работа Лизы (крупье, - УНИАН), подозрительна доброта Алины и все равно не понятна подпись "эскорт" у Юли. Что страшного здесь, я не понимаю. Про Катю я сказала, что у нее красивая внешность и только. Погорелова пытается манипулировать. Я всех в манипуляциях подозреваю. Ну и последнее: про Мудрую сказала, что она провоцирует", - написала Марина.

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Она добавила, что несмотря ни на что, больше всего хейта от девушек получила именно она. По ее словам, соперницы высмеяли ее место рождения, унизили тем, что она "тень" подружки Саши Мудрой и обозвали ее "бычкой".

"Вот это настоящий шок! Но почему-то никто, кроме меня, не признался, и не помог рассекретить, кто что говорил обо мне. Ну что ж, я уже честно думала, что покину проект на этой церемонии. Но, кажется, теперь надо будет многое прояснить... и с Алексом, и с девушками", - добавила Марина.

Марина получила желтую розу

Алекс Топольский уже дважды давал Марине желтую розу, которая означает "последний шанс". Таким образом главный герой хотел убедиться в том, что он действительно интересен девушке, а не она просто хочет его соблазнить. В шестом эпизоде он так и не понял этого, даже несмотря на откровенное письмо участницы.

Скандал на "Холостяке-12"

В шестом выпуске показали, как ведущий Григорий Решетник предложил участницам анонимно записать голосовые сообщения о своих конкурентках. Во время церемонии роз эти сообщения транслировали, изменив голос. Участницы оскорбляли друг друга, что стало причиной бурных обсуждений - каждая стремилась оправдать себя в глазах Топольского.

После всего услышанного "холостяк" отказался проводить церемонию роз.

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