Певица показала снимок в инста-сториз.

Украинская певица и новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась с поклонниками фотографией со своего школьного выпускного.

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На фото Злата позирует в красном платье в горошек, черных чулках и балетках. Также она симпатично уложила волосы, дополнив прическу бантиком.

"Выпускной из младших классов. Смотрю на фото и думаю, что стайл здесь просто огонь", - подписала фото Злата.

Отметим, певица стала главной героиней второго сезона романтического реалити "Холостячка". Звезде 35 лет и она уже больше года одинока. Злата рассказала, что у нее были тяжелые отношения с мужчиной и очень болезненное расставание. Некоторое время она не могла отпустить ситуацию, но потом взяла себя в руки и начала путь к себе.

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Автор: Диана Могилевич