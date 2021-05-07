Украинская певица и новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась с поклонниками фотографией со своего школьного выпускного.
Читайте такжеИзвестная модель не вместила грудь в купальник (фото)
На фото Злата позирует в красном платье в горошек, черных чулках и балетках. Также она симпатично уложила волосы, дополнив прическу бантиком.
"Выпускной из младших классов. Смотрю на фото и думаю, что стайл здесь просто огонь", - подписала фото Злата.
Отметим, певица стала главной героиней второго сезона романтического реалити "Холостячка". Звезде 35 лет и она уже больше года одинока. Злата рассказала, что у нее были тяжелые отношения с мужчиной и очень болезненное расставание. Некоторое время она не могла отпустить ситуацию, но потом взяла себя в руки и начала путь к себе.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Злата Огневич очаровала фанов нежной фотосессией
- "Холостячка-2": лучшие мужчины Украины будут бороться за сердце Златы Огневич
- "Холостячка" возвращается на экраны: что известно о новой главной героине (фото, видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram