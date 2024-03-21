Он говорит, что она пытается быть из народа, но живет, как элита.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса и главный сплетник Богдан Беспалов высказался о популярной телеведущей Лесе Никитюк. По его словам, у нее есть немало комплексов.

В своем блоге на сайте "Обозреватель" он написал, что Никитюк хочет всем и всегда нравиться, поэтому пытается доказать людям, что она из народа. Но в то же время телеведущая хочет жить, как элита.

"Леся трансформировала свой имидж, образ жизни и окружающих, адаптируя все под "элитный сегмент". То есть я такая, как все, но хочу жить, как элита. Не понимаю, зачем это Никитюк, ведь всю жизнь прожить с маской на лице – это большое бремя. Надеюсь, что когда-нибудь девушка перестанет доказывать себе и окружающим свою "простоту". А о тяжелом характере звезды в кулуарах ходят отдельные легенды", - написал Беспалов.

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Также он рассказал, что комплексы есть и у многих других знаменитостей. Например, у Монатика, Рамины Эсхакзай, Артема Пивоварова, Даши Квитковой, Сергея Притулы, Маши Ефросининой и других.

К слову, Леся Никитюк получила признание после участия в программе "Рассмеши комика". Позже она стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка", а затем и "Хто зверху?"

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, свободно ли ее сердце.

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