Звезда шоу "Орел и решка" опубликовал фото прилета ракеты по Киеву 5 июня.

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков гневно обратился к россиянам, поддерживающим кровавую политику Кремля. Телеведущий, который с недавних пор ведет свой блог на украинском языке, специально перешел на русский, чтобы поняли его фолловеры с РФ.

"Я так хочу, чтобы вы тоже слышали сирены. Я хочу, чтобы вы тоже знали что такое спускаться в подвалы. Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за*бали", - написал Бедняков, выложив фото утреннего обстрела Киева 5 июня.

"Не нужно только перекладывать с больной головы на здоровую. Не пишите мне "Зачем вы желаете смерти всем людям?", "Мы не поддерживаем" и т.п. Во-первых, я смерти никому никогда не желал. Это не моя история. Я просто хочу, чтобы любители Z и V испытали такие же чувства, как и жители нашей страны! На этом точка", - высказался Андрей Бедняков.

Напомним, ранее Бедняков высмеял оккупантов, которые воруют зерно и металл.

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