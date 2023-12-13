Звезда призналась, что не может адекватно воспринимать творчество украинских артистов во время войны.

Певица и блогер Даша Астафьева рассказала о коллегах, которые продолжают петь про "любовь-морковь", как в мирное время.

В интервью OBOZ.UA артистка призналась, что некоторые коллеги заблокировали ее после публичной критики их поведения и творчества во время войны.

"Люди, которых я знаю лично, сбежали за границу. Пишут мне: "Увидел часть интервью, ты обвиняешь. А я выбираю жизнь, а ты – войну и смерть". Если бы все так думали, то кто бы защищал страну? И осталась бы она до сих пор? Войну выигрывают сознательные люди, которые стоят до конца, жертвуют всем. Я уже молчу о том, что те беглецы не собирают средства, имея большую аудиторию, и не донатят сами. А постят разгульную жизнь. Это не просто раздражает, это очень оскорбительно. Я даже не представляю, как это затрагивает военных и семьи, которые потеряли близких из-за войны", - рассказала Даша.

По ее мнению, многие украинские звезды "ведут себя неподобающе" и создают во время войны за рубежом развлекательный контент, который несовместим с тем, что сейчас происходит в стране. На вопрос, идет ли речь о Насте Каменских, которая объявила в соцсети, что начинает карьеру международной певицы, Астафьева ответила: "Об очень многих звездах говорю в этом контексте. Люди хотят продолжать идти по пути, по которому шли до войны: быть узнаваемыми, получать комплименты, петь песни про любовь-морковь".

Отдельно Астафьева прокомментировала творчество Потапа, который "поет, что он такой классный волонтер и где-то прижмет волонтершу ночью, думаю, что каждому человеку, который жил в подвале несколько месяцев, просто хочется, извините, плюнуть в лицо".

"Он меня, кстати, за критику заблокировал. Я публично говорила и говорю: такие песни неприятно слышать даже мне, хотя не считаю себя какой-то особой волонтеркой. Но остаюсь в стране и делаю что могу. Я бы тоже могла петь на сцене, странствовать по миру и отдыхать на солнышке на те немалые деньги, которые зарабатывала. Но, ребята, сейчас не время!", - отметила она.

Напомним, украинский продюсер Потап сообщил, что снова оказался в Дубае. Он рассказал, что "случайно случилось" так, что он попал в ОАЭ по рабочим вопросам. Впрочем, украинцы путешествий Потапа не оценили.

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