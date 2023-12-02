Звезда отметила, что делает "уколы красоты".

Украинская певица Даша Астафьева призналась, прибегала ли она к помощи пластических хирургов, чтобы сохранить красоту. Звезда рассказала, что любит домашний уход.

По ее словам, пластическим операциям есть место в нашей жизни, но необходимо знать меру и сильно не увлекаться. При это знаменитость отметила, что любит домашний уход, иногда посещает косметолога для аппаратных процедур, а также для поддержания внешнего вида ходит на массажи, правильно питается и занимается спортом.

"У меня меняется отношение к пластической хирургии. Я не так категорична, как раньше. Конечно, я и сегодня говорю, что то, чего многовато, и то, что действительно иногда выглядит некорректно, оно всегда будет иметь такую оценку. Я больше поддерживаю именно хороший качественный домашний уход. Аппаратный уход – это тоже для меня открытие. Да, это требует погружения, новых знаний, изучения, больше времени. Конечно, кому-то легче сделать раз, а не проходить курсы, тратить больше денег и знаний", — поделилась артистка в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

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Ложиться под нож хирурга Астафьева не спешит, хотя хотела бы уменьшить грудь, чтобы можно было ходить без белья. В то же артистка решилась на уколы красоты – борется с морщинами на лбу.

"Пока что я не делала пластических операций. Я делаю инъекции, в которых нуждаюсь, потому что мне уже почти 40 лет. Я уже делаю инъекции в лоб, витамины колю. Сделать грудь больше мне не хотелось. Я, может, если и делала, то уменьшала бы, чтобы можно было ходить без белья. Я больше доверяю как-то массажам, спорту и питанию. Это, конечно, сложнее, но это качественный и правильный выбор для себя будущей", — подытожила звезда.

Ранее УНИАН писал, что певица Даша Астафьева в интервью Славе Демину рассказала о своих комплексах. Как оказалось, девушка считает себя не очень умной. При этом она признала, что такие комплексы говорят о не любви к себе и не принятии себя, но отметила, что ее это уже не беспокоит.

Также звезда поделилась, что спокойно может прожить всего на 40 тысяч гривень в месяц.

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