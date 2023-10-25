Козловский и Кондратюк судятся уже больше 10 лет.

Певец и военный ВСУ Виталий Козловский после долгих споров с экс-продюсером Игорем Кондратюком решил поставить точку в их скандале. После того, как Кондратюк отказался заключать мировую, Козловский сообщил, что он не хочет урегулировать их вопрос, а просто хочет его уничтожить.

"Я понял, что ваша цель – не справедливость и не защита авторских прав. Ибо вы еще раз ссылаетесь на решения судов, о которых мне прекрасно известно и об уплате, о которой я сам открыто говорю. Допускаю, вам просто неинтересно закрыть эту ситуацию и в правовой плоскости, и в нравственной. Тогда придется признать, что я отвечаю за свои слова и поступки", - обратился к экс-продюсеру Козловский.

Он добавил, что цель Кондратюка - уничтожать и дескридитировать его дальше, забывая о причинах, по которым он ушел от него, а также забывая о попытках Виталия найти консенсус.

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"На 90% я предполагал, что все именно так, и это банальная некрасивая месть и гордыня. Но 10% на возможность понимания я все же оставлял. Что ж. Выводы сделаны", - подытожил Козловский.

Напомним, ранее Виталий Козловский предложил своему экс-продюсеру мировую. Однако Кондратюк отказался. Он заявил, что уже все давно решено через суд, поэтому все, что остается Виталию - выплатить долг.

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