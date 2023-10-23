Они до сих пор не могут найти общий язык.

Певец и военный ВСУ Виталий Козловский публично обратился к экс-продюсеру Игорю Кондратюку и предложил ему мировое соглашение.

На своей странице в Instagram он опубликовал ролик, в котором озвучил свои пожелания относительно ситуации с выплатой долга.

"Все эти годы вы отказывались от предложений лично встретиться и разрешить конфликт. И обвиняли меня в том, что я неблагодарный и ушел как негодяй, не договорившись. Но мы с вами оба знаем, что это не так. Я пытался договориться и на этапе прекращения сотрудничества. И на этапе судов. Общались наши с вами представители. И даже частично дошли до условий согласия. Но все эти разговоры в конце концов не вылились ни во что из-за вашего категорического отказа встретиться и зафиксировать наши договоренности лично", - начал обращение Козловский.

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Он добавил, что Кондратюк игнорировал личные встречи, чтобы "дальше оставаться обиженным и выражать неуважение" в его адрес. По словам артиста, это не мировая.

"Поэтому сейчас я обращаюсь к вам в публичном пространстве. Давайте как взрослые сознательные люди вернемся в ту точку, с которой конфликт был начат и завершим его по-человечески, заключив мировое соглашение. В рамках тех договоренностей, которые представители уже когда-то начинали", - говорит Виталий.

По его словам, мировая - это не о "забыть долги", а о том, чтобы прийти к договоренностям в этом вопросе.

"В моем предложении мировая состоит из следующих шагов: 1) встреча и договоренность; 2) уплата согласно решений суда несколькими (3-4) платежами в течение двух лет с учетом сегодняшних обстоятельств в стране; 3) решение вопроса о дальнейшем приобретении прав на отдельные песни из старого репертуара; 4) мы жмем друг другу руки, считаем этот конфликт исчерпанным и не возвращаемся к нему никогда больше. Мое предложение - давайте встречаться, говорить, подписывать мировую и прекращать эту вражду. Давайте создадим кейс правового и этического урегулирования вопроса авторских прав. Давайте будем примером достойного и человечного завершения сотрудничества, которое возможно между артистом и продюсером. А не олицетворением позорного срача", - добавил Козловский.

Напомним, ранее стало известно, что Кодратюк отбирает "львиную" часть военной зарплаты Козловского.

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