Продюсер отказался заключать мировую с Козловским.

Продюсер Игорь Кондратюк ответил на предложение экс-подопечного, певца и военного ВСУ Виталия Козловского относительно мирного соглашения.

В комментариях под постом он написал, что пытался договориться с Козловским, однако тот не хотел воспринимать просьбы и замечания. Якобы поэтому Кондратюк был вынужден обратиться в суд.

Он добавил, что суд уже давно вынессвой вердикт относительно их дела по нарушению авторских прав. Виталию, по словам Кондратюка, остается лишь выплатить свой долг.

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"Что за бред ты пишешь? "Кейс"… Вопрос твоего неэтичного дерзкого противозаконного поведения нарушителя авторских прав уже давно урегулирован украинскими судами! Ведь до судов ты морозился, вел себя неадекватно и не хотел воспринимать просьбы, замечания, предостережения с нашей стороны. Повторяю: вопрос давно урегулирован судами. Они вынесли свой вердикт касательно тебя и твоих нарушений. Не пости свое, извини, дерьмо, не вводи людей в заблуждение!" – заявил Кондратюк.

Скандал Кондратюка и Козловского

Более 10 лет назад Козловский и Кондратюк разорвали сотрудничество. После этого артист исполнял на своих концертах старые хиты, права на которые принадлежат его экс-продюсеру.

По словам Козловского, в итоге Кондратюк подал на него в суд. Часть долга он уже выплатил, осталось заплатить два миллиона гривень. Однако из-за того, что Козловский служит в ВСУ, он попросил у Кондратюка приостановить выплату долга. Тот отказался.

В итоге Виталий заявил, что его экс-продюсер забирает "львиную" долю его военной зарплаты. Кондратюк резко на это отреагировал и назвал артиста "неуком". На днях Виталий предложил продюсеру мировую.

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