По ее словам, ее родственник воюет против Украины.

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала, что ее троюродный брат из России вступил в ряды оккупантов и выпускает ракеты на украинцев.

В интервью Алине Доротюк она призналась, что в начале полномасштабного российского вторжения ее отец пытался достучаться до родственника, однако это не дало никаких результатов.

"Сначала отец мой что-то звонил, пытался докричаться, что как так, тут же твоя бабушка живет, а ты, внук из Крыма, на нее выпускаешь ракеты. Но потом поняли, что нет смысла тратить на это какие-то эмоции, слезы, время, на обсуждение", - сказала Мартыновская.

Она добавила, что перестала общаться с родней, проживающей на территории страны-агрессора. По ее словам, сейчас у нее ощущение, что их никогда и не было.

Чем известна Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская родилась в Николаеве. С детства мечтала стать директором ресторана, однако в связи с болезнью мамы ей пришлось самой учиться готовить и заботиться о папе и брате.

Кроме того, несколько раз Оля посещала Францию по программе обмена студентами. Там же она повышала свою квалификацию в кулинарном деле. Вскоре Мартыновская решилась поучаствовать в программе "МастерШеф". Она стала победительницей третьего сезона.

Известно, что у Ольги есть дочь Вера. Девочку нянчила вся редакция проекта, когда Мартыновская стала судьей "МастерШеф".

Вас также могут заинтересовать новости: