Сейчас певицу интересуют не парни, а мужчины.

Украинская певица Алина Гросу рассказала, были ли у нее романы после разрыва отношений с российским актером Романом Полянским. Она часто получает вопросы о нем, ведь после 24 февраля 2022 года ее бывший вернулся в РФ.

Гросу заявила, что после Полянского у нее не было парней. Певица пошутила, что больше ими не интересуется.

"Теперь только мужчина заинтересует", - отметила артистка.

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На этом вопросы, которые Гросу получила от поклонников в Stories, не закончились. Певицу попросили рассказать о ее бывшем муже - бизнесмене Александре Комкове. С ним она была в браке с 2019 по 2020 годы.

По словам певицы, у ее экс-мужа уже давно новая семья. Она также отметила, что после развода ни разу не контактировала с Комковым.

Напомним, недавно Алина Гросу окончательно открестилась от бойфренда-россиянина. Она заявила, что не встречается с Полянским. Кроме этого, тогда певица рассказывала, что других мужчин в ее жизни также нет.

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