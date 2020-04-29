Тогда и сейчас: 46-летняя Хайди Клум показала себя в молодости (фото)
Модель Хайди Клум, которую подозревают в пятой беременности от нового мужа Тома Каулитца, сравнила свою внешность "сейчас" и в молодости.
Читайте такжеХайди Клум подозревают в беременности от мужа, который младше на 16 лет(фото)
Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
"Время летит", - кратко подписала снимок супермодель.
Фото разделено на две части. На одной изображено лицо Хайди в молодости, на другой - Хайди Клум.
Конечно, время оставило свой след. У Хайди появились морщинки у глаз, однако супермодель до сих пор выглядит великолепно. А ей, к слову, уже 46 лет. Поклонники знаменитости даже отметили, что сейчас внешность Хайди стала куда лучше.
"Красивее сейчас!", "Лучше, чем когда-либо!", "Вечная красота" - так отреагировали фолловеры.
Как сообщал УНИАН, ранее Хайди Клум показала интимное фото со своим супругом в постели.