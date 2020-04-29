Тогда и сейчас: 46-летняя Хайди Клум показала себя в молодости (фото)

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум опубликовала необычное фото.

Модель Хайди Клум, которую подозревают в пятой беременности от нового мужа Тома Каулитца, сравнила свою внешность "сейчас" и в молодости.

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Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

"Время летит", - кратко подписала снимок супермодель.

Фото разделено на две части. На одной изображено лицо Хайди в молодости, на другой - Хайди Клум.

Конечно, время оставило свой след. У Хайди появились морщинки у глаз, однако супермодель до сих пор выглядит великолепно. А ей, к слову, уже 46 лет. Поклонники знаменитости даже отметили, что сейчас внешность Хайди стала куда лучше.

"Красивее сейчас!", "Лучше, чем когда-либо!", "Вечная красота" - так отреагировали фолловеры.

Как сообщал УНИАН, ранее Хайди Клум показала интимное фото со своим супругом в постели.