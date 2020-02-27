Бывшая супермодель Хайди Клум выложила интимное фото с молодым мужем

На снимке 46-летняя Клум запечатлена в постели с 29-летним гитаристом группы Tokyo Hotel Томом Каулитцем.

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум показала интимное фото со своим супругом в постели.

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Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 46-летняя Клум запечатлена в постели с мужем, 29-летним гитаристом группы Tokyo Hotel Томом Каулитцем.

«Мой день начался поздно. Люблю тебя, Том», - прокомментировали публикацию Хайди Клум.

«Должно быть, он чувствует себя как в раю, когда он внутри нее», «Так романтично», «Это прекрасно», «Желаю вам долгой счастливой жизни», «Вы очень красивая пара, будьте счастливы!» - желали паре в комментариях поклонники.

Стоит отметить, что Хайди Клум не впервые выставляет откровенные фотографии.