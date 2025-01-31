Мужчина рассказал об ухудшении своего состояния здоровья.

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого осудили по обвинению в сексуальном насилии над женщинами, обратился к судьям. Об этом пишет ВВС.

Не секрет, что 72-летнего мужчину в 2020 году посадили на 23 года в тюрьму, но потом нашлись новые подробности дела, которые должны уменьшить срок лишения свободы. Поэтому на днях состоялось очередное заседание суда. На нем Харви попросил ускорить рассмотрение дел о сексуальных преступлениях из-за ухудшения своего состояния здоровья, которое запланировано в следующий раз на 15 апреля. По словам кинопродюсера, который сейчас передвигается на кресле-каталке, он может не дожить до того дня.

"Я больше не могу держаться. Я держусь, потому что хочу справедливости для себя и хочу, чтобы все это закончилось. Я умоляю суд перенести дату заседания, чтобы мы могли провести его как можно быстрее и выбраться из этой адской дыры", - сказал Харви.

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Он также пожаловался на условия содержания в тюрьме. В частности, мужчина отметил, что получает некачественное медицинское обслуживание в антисанитарных условиях. Напомним, ранее ему диагностировали диабет и редкую форму рака костного мозга, а в прошлом году Харви сделали операцию на сердце.

К слову, судья все же согласился рассмотреть возможность переноса судебного заседания на раньше.

Что известно о деле Харви Вайнштейна

Харви Вайнштейн, который известен кинолентами "Влюбленный Шекспир", "Король говорит" и "Артист" был обвинен в сексуальных домогательствах. В 2017 году более 80 женщин заявили о непристойных предложениях от кинопродюсера. Среди них были и популярные актрисы Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

На суде в 2020 году Харви предъявили два обвинения в сексуальном насилии. По словам жертв, Вайнштейн принуждал к интимной близости и совершил изнасилование в 2013 году.

К слову, сам Вайнштейн на заседании суда отрицал любые заявления женщин. Он отмечал, что все происходило по добровольному согласию. В прошлом году суд отменил обвинительный приговор продюсеру с наказанием в 23 года тюрьмы, однако он остается под стражей, потому что два года назад его признали виновным в еще одном изнасиловании и приговорили к 16 годам заключения.

Напомним, ранее звезду "Железного человека 2" приговорили к восьми годам тюрьмы.

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