Украинский продюсер считает, что даже те, кто позиционирует себя как "хорошие русские", ничего не делают для прекращения войны.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что не так с "хорошими россиянами", которые не поддерживают войну в Украине и кровожадную политику Путина. Своим мнением он поделился в Facebook-блоге.

""Вместо того чтобы, пользуясь своими связями и определенным авторитетом, убеждать правительства стран Европы и мира не сотрудничать с путинской РФ, усиливать санкции и эмбарго против РФ для ускорения окончания войны и уничтожения кремлевского тоталитарного режима, они рассказывают миру (и наивным украинцам на десятках ютюбканалов) о том, кто такой Путин и что там внутри России "не все так однозначно, есть нормальные люди, даже в Кремле".

О том, что русскую культуру не стоит изолировать/игнорировать/х*рить даже сейчас. Серьезно? Это главная проблема современности? Они дают анализ дел на фронте, а также рассказывают, какой будет "их" Россия после х*йла, как тяжело жить россиянам, вынужденным убегать от режима путина, и т.д", - написал Игорь Кондратюк.

Он уточнил, что для него фраза "хорошие русские" - это оксюморон.

"Лишь общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить раковую опухоль цивилизации – воинственный имперский русский нацизм – рашизм", - добавил продюсер.

Напомним, Андрей Макаревич высмеял кремлевскую пропаганду. Лидер группы "Машина времени" поддерживает Украину с первых дней широкомасштабного вторжения РФ.

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