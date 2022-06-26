Украинский продюсер уточнил, что его родственник отказался от работы с оккупантами.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что к его родному брату, который жил в Херсонской области, приезжали сотрудники ФСБ. Они приехали прямо домой и пытались склонить его к сотрудничеству с захватчиками. Подробностями Кондратюк поделился в интервью "Украинской правде".

"К моему брату приходили, вели какие-то переговоры. На херсонских номерах машина приехала, ФСБшники. Пришли домой, когда он еще не уехал. И склоняли его к работе на них. Он сказал: "Нет, я не буду". Короче говоря, что-то он там им наплел. Это, на самом деле, не имеет значения на мой взгляд, потому что задача была просто не сотрудничать и выжить", - рассказал продюсер.

Кондратюк уточнил, что у тех российских силовиков, которые приходили домой к его родному брату, были списки лиц, занимавших руководствующие должности в регионе.

"Он (брат, - ред) был длительное время заместителем председателя Голой Пристани. Лет 10, чуть больше. Когда изменилась в результате выборов власть, он занимался другими делами. Они приехали ко всем, кто был более-менее в руководстве или на выборных должностях работал. Некоторых забирали, надолго", - рассказал шоумен.

Напомним, Игорь Кондратюк объяснил, почему "хороших россиян" не существует.

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